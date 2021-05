Un clip compartido en TikTok muestra la reacción de una señora de la tercera edad al ver que su nieto, artista de drag queen, preparó una sorpresa para ella.

El protagonista de la historia es Eric, un joven que se dedica a este arte y, con toda la intención de alegrar a su abuela enferma, el chico se presentó vestido para realizar su performance y alegrar a la anciana.

Tal y como se puede ver en el video, el artista se maquilló, usó una peluca y, con una vestimenta sorprendente, se presentó delante de su abuela bailando y cantando el tema “You are the sunshine of my life”.

“Te amo abuela. Gracias por amarme y aceptarme tal cual soy, abrazandome y comprándome las mejores ropas y regalos de toda mi vida”, escribió el joven en la descripción del clip.

“Quedé shockeado. Sabía que era un momento especial para mí y mi familia…supongo que resonó en la gente también” comentó al ver que el metraje de TikTok tuvo un millón de reproducciones luego de haber sido publicado.