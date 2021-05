Una verdadera amistad. Un joven adoptó a una perrita que fue rescatada de la calle y la bautizó con el nombre de Bonnie. Sin embargo, una semana después de tenerla en casa tuvo que dejarla con su amigo, ya que tenía que viajar al extranjero por un tema de negocios. Jamás imaginó que ellos formarían una relación especial en poco tiempo. Esta curiosa historia se compartió en Facebook, donde cautivó a más de un usuario.

Jay Davis aceptó la propuesta de su compañero para convertirse en niñero al hacerse cargo de la perrita durante unos días. “Al principio era muy distante, pero sentí que me uní a ella con bastante rapidez y pronto confió en mí. Siento que ella me miró casi como su padre. Le enseñé sus trucos: cómo sentarse, acostarse, darse la vuelta, sacudir e incluso abrir la puerta con la nariz”, comentó al medio The Dodo.

El chico compartió unas tres semanas con la perrita, lo cual sirvió para que formen una linda amistad que lo volvió inseparables. Foto: Jay Davis/ Facebook

Luego de unas tres semanas, Bonnie regresó con su propietario. Por esta razón, Davis decidió visitarla todos los días para jugar. Fue entonces que su amigo lo invitó a mudarse con ellos al descubrir la amistad que mantenía con la perrita.

El muchacho visitaba a Bonnie de forma constante luego que se tuvo que mudar a otro estado lejos de la casa de su amigo. Foto: Jay Davis/ Facebook

“No era su dueño, pero era su mejor amigo y seguí enseñándole y relacionándome con ella”, manifestó. Lamentablemente, él consiguió trabajo lejos de la casa de Bonnie. Esta situación generó que estuvieran separados.

El joven se sorprendió con la acción de la perrita al percatarse que había metido su juguete favorito en su maleta, con la intención de que la lleve a su nuevo hogar. Foto: Jay Davis/ Facebook

No obstante, Jay viajaba de manera constante para ver a su ‘engreída de cuatro patas’. Hasta que, en una oportunidad, esta lo sorprendió con un tierno gesto. Bonnie colocó su juguete favorito dentro de su maleta. “Cuando me iba a ir, fui a mi bolso y encontré el juguete en él. Le pregunté si mi amigo lo había puesto ahí, y él dijo ‘No’. Llamé a Bonnie, ella vino y se sentó allí. Le pedí que se quedara y tomé una foto rápidamente y luego la acaricié como nunca antes. Fue tan conmovedor, pero tan triste esa mirada en su rostro”, expresó.

Davis no podía llevarse a la perrita a su nueva vivienda, pero le prometió que la iba a visitar muchas veces. Por otro lado, este emotivo caso se divulgó en una página dedicada a los animales en Facebook. De inmediato, alcanzó miles de reacciones que lo volvieron tendencia.