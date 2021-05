Una nueva vida. Miles de usuarios terminaron conmovidos con la historia de superación de un pequeño gatito, el cual se compartió en Facebook. Todo comenzó cuando lo encontraron en la calle junto con sus hermanos. Fue entonces que llevaron a los animales al refugio Anderson Animal Shelter en Illinois, Estados Unidos. Una de las voluntarias se ofreció a darles un hogar temporal; sin embargo, se encariño con el felino y se encargó de sus cuidados al enterarse que tenía problemas de salud.

Alyssa Masten bautizó al minino con el nombre de Cloud. “Si bien sus compañeros de camada luchaban por ser los primeros en comer, él fue paciente y esperó su turno”, expresó para el medio Love Meow. Lamentablemente, pasaron unas semanas para que este presentara algunos síntomas que reflejaban su mal estado.

La voluntaria de un albergue ofreció su hogar para cuidar de manera temporal a unos gatitos, pero no imaginó que iba sentir algo especial por uno de estos. Foto: Windycityfosters/ Facebook

De inmediato, ella buscó a un veterinario para conocer su diagnóstico. Entretanto, acompañaba al gatito las 24 horas del día para que estuviera a salvo y nunca perdió las esperanzas de que pudiera mejorar en el menor tiempo posible. “Desarrolló una infección de las vías respiratorias superiores. Se sentía horrible, pero quería vivir. No tenía energía para jugar, pero encontraba alegría amasando sus mantas y comiendo cucharadas de comida de pollo para bebés que le ofrecía”, manifestó.

A consecuencia de las enfermedades que atacaban a Cloud, estos atrofian su crecimiento. Luego de tres meses de exámenes médicos, dieron como resultado final que sufría de una infección intestinal poco común y también dio positivo en FCoV. Fue entonces que lo declararon como un caso de hospicio, mientras sus hermanos sí estaban bien y encontraron nuevos hogares donde vivir.

Tras enterarse de los problemas de salud del minino, la mujer estuvo a su lado para cuidarlo hasta conseguir su recuperación por completo. Foto: Windycityfosters/ Facebook

Masten sabía que lo mejor era quedarse con el minino para garantizar su calidad de vida. “Cloud pasó más de 200 días en cuidado de crianza conmigo antes de convertirse en un gatito de hospicio. Estuve allí para él en sus momentos más bajos y él estuvo allí para mí durante una temporada turbulenta de gatitos. No dudé en tomar la decisión de adoptarlo. Estaba en casa en el momento en que lo recogí a las dos semanas”, indicó.

Actualmente, el felino presenta algunos problemas respiratorios que no son graves y vive feliz con su dueña en su nuevo hogar junto a otros animales. Foto: Windycityfosters/ Facebook

“Tiene un entusiasmo por la vida que nunca pude ver cuando estaba realmente enfermo. Persigue a mis gatos adultos por la casa, escala el árbol de los gatos y recoge pequeños pedazos de basura de papel que encuentra en la casa (…) Dondequiera que vaya, él me sigue. Adoptar otro gato no era mi plan, pero nunca me di cuenta de lo mucho que necesitaba a Cloud. Ahora no puedo imaginar mi vida sin este niño que estornuda crónicamente, y no lo haría de otra manera”, finalizó Alyssa.

Actualmente, el gatito ha mejorado su salud y disfruta de tiempos felices al lado de su dueña. Su valiente caso se divulgó en la página Windycityfosters en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia.