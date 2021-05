Un pato del zoológico australiano Symbio Wildlife ha causado furor en TikTok y otras redes sociales. También, ha sido catalogado como el ave más valiente del mundo, y todo gracias a la actuación que tuvo en un estanque ante un tigre.

En el clip se pudo ver cómo el plumífero animal logró sobrevivir a un encuentro con la feroz fiera de Sumatra, además de jactarse de su astucia y agilidad para librarse del felino en varias ocasiones.

En las imágenes, se logró ver al ganso nadando en el estanque mientras el tigre lo comenzó a seguir para cazarlo. Sin embargo, gracias a su astucia, el animal más pequeño logró salir ileso.

El felino intentó atrapar al pato, pero el animal supo esquivar sus repetidos ataques en diversas ocasiones sin sufrir ningún daño. El mamífero lo intentó de todas las maneras posibles, como saltando sobre él o nadando detrás, hecho que lo acabó desesperando.

Momentos más tarde, el depredador salió del agua derrotado y miles de usuarios aplaudieron a la oca que finalmente salió ganadora del peligroso encuentro.

El video publicado en TikTok ha logrado más de 900.000 reproducciones y miles de comentarios en la popular red social.

“Lo que más impacta es la cara de sorprendido del tigre”, “El pato Lucas ya llegó con sus trucos”, “Esa no me la esperaba. Que crack”, “Pato mago: ahora me ves y ahora no me ves”, fueron algunas reacciones a la publicación.