Miles de usuarios en YouTube han quedado impresionados con un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la curiosa conducta que tuvo un oso, el cual visitó una vivienda acompañado de sus dos bebés.

En Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), una mujer quedó sorprendida al recibir a unos inesperados invitados. Un oso que usualmente se asomaba a su patio lo hizo esta vez con sus dos cachorros.

El animal ingresó en medio de los arbustos y se paró frente a la puerta de la mujer. Ella se quedó desde su entrada, vigilando cuál sería su reacción y decidió grabarlo.

Simone, como se llama este oso, había ido para ‘presentarle’ a las dos crías que acababan de nacer. Los bebés se quedaron quietos frente a la vivienda, mientras su padre los acariciaba.

“Simone ha estado visitando mi casa desde el 2017. No lo ahuyento, ya que en general no representa una molestia para mi familia. Esta es la primera camada de Simone y me gusta pensar que los había traído porque estaba orgulloso y quería presentármelos”, dijo la propietaria de la casa.

La familia de osos logró ingresar hasta la entrada de la puerta principal y todo se convirtió en una cautivadora escena que se volvió viral en YouTube. Usuarios alrededor del mundo se quedaron sorprendidos al ver el comportamiento de este oso.