Un acto de amor. Un niño de 8 años, identificado como Bryson Kileman, se convirtió en el protagonista principal de una emotiva historia que se compartió en Facebook. Él decidió vender toda su colección de cartas de Pokémon debido a una razón importante: tenía que recaudar dinero para una costosa operación y así poder salvar la vida de su perro, que sufría de una terrible enfermedad.

Todo comenzó cuando la mascota, de nombre Bruce, enfermó y lo llevaron a los Servicios Veterinarios de Southwest Virginia, ubicado en Estados Unidos. La madre del pequeño, llamada Kimberly Woodruff, lo acompañó.

Facebook viral: niño vende toda su colección de cartas de Pókemon para salvar a su perrito

“No estaba saliendo de su jaula y no era el cachorro normal que suele ser”, comentó la mujer. Lamentablemente, el can fue diagnosticado con parvovirosis canina, enfermedad contagiosa que puede resultar mortal en caso de no tratarse a tiempo.

Por esta razón, Bruce debía ser operado y llevar un costoso tratamiento de casi $ 700. La familia del menor no contaba con dicha cantidad de dinero, asimismo, les resultaba imposible conseguirla en tan pocos días.

Fue entonces que Bryson tuvo una idea para ayudar a su ‘fiel compañero’. Por ello, reunió sus tarjetas de Pókemon y las ofreció a los niños de su vecindario. “Recibí un mensaje de texto con una foto de él y un letrero al costado de la calle vendiendo tarjetas de Pokémon”, expresó su madre.

Woodruff colocó la fotografía de su hijo en la plataforma GoFundMe, con la intención de reunir el dinero. Gracias al apoyo de varias personas, pasaron la meta al lograr más de $ 5235. Por otro lado, el pequeño se reencontró con Bruce para acompañarlo en su proceso de sanación.

Entretanto, la mamá comentó que la plata restante que obtuvieron de las donaciones, será entregada a otros animales que necesiten asistencia al estar en malas condiciones. Las imágenes de este caso se divulgaron en Facebook, donde alcanzaron miles de reacciones por parte de los usuarios y se volvieron tendencia rápidamente.