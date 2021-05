A través de las redes sociales se publican miles de videos que no tardan en convertirse en virales, como sucedió con un último clip compartido en YouTube mediante el canal Caters Clips y ocurrido en el este de Tennessee en Estados Unidos.

En él apareció un hombre sentado sobre una hamaca de tela. Según explicó Tonya Monaghan, esposa del sujeto identificado como Chris, quiso probar la instalación de su nueva adquisición sin saber que todo terminaría en un divertido error.

El proceso de instalación no fue como Chris esperaba y, al no encontrar los argollas adecuadas, el hombre decidió arreglárselas con los que tenía. Solo unos segundos después de instalarla, Chris dio a la hamaca su primera prueba.

Sin embargo, el resultado no fue como el esperado, ya que el hombre terminó en el piso riendo hasta más no poder. Al parecer, el balancín no estuvo instalado correctamente y cuando Chris se sentó rompió los soportes y terminó en el frío piso.

No obstante, el esposo de Tonya tomó con mucha comicidad lo sucedido y prometió que buscaría a una persona experta en la instalación de estos columpios para descansar.