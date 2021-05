Un hombre ha protagonizado un tierno video de TikTok al lado de su pequeña hija. Este padre de familia decidió rendir homenaje a la icónica banda Queen y, junto a su bebé, realizaron una singular parodia de “Another one bites the dust”.

En las imágenes compartidas en TikTok, se puede observar a la pequeña sosteniendo unas baquetas que golpea sobre su silla de comer. Detrás de ella está su papá, totalmente caracterizado como Freddy Mercury, hasta con un bigote falso para imitar el estilo del vocalista de la agrupación británica.

De fondo musical suena una de las más conocidas canciones de Queen y la niña observa cómo su papá da todo de sí frente a la cámara. Con su inocencia y alegría, la bebé acabó robándose todas las miradas de los usuarios, quienes halagaron la gran complicidad entre padre e hija.

Luego de compartir este video en TikTok, son más de 317.000 personas que han dejado un ‘me gusta’ en él, además de plasmar todo tipo de comentarios. “Este hombre sí el está enseñando a su hija el gusto por la buena música”, “La cara de la bebé, es muy tierna”, “Qué hermosa versión y la bebé endiosada con su padre”, son algunos de ellos.