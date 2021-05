Una imagen de una pareja de adultos mayores ha cautivado a miles de usuarios de Facebook, Twitter y otras redes sociales donde fue publicada, debido que ambos lucían tomados de la mano esperando a ser vacunados contra la COVID-19.

La historia se registró en el vacunatorio de Rosario (Argentina) el último jueves 6 de mayo cuando María Teresa Darak y Domingo Moscato esperaban su turno para ser inoculados contra el virus que ha enlutado a miles de familias en todo el mundo.

“Si hay amor, siempre hay esperanza. Hermosa esta foto que me llegó de María Teresa y Domingo esperando para vacunarse en Rosario, Santa Fe”, escribió el usuario Santiago Cafierol en el mensaje que acompañaba la foto.

Dakak de 78 años y Moscato de 82 aparecieron sentados en dos sillas separadas por la distancia social establecida en el vacunatorio. Se tomaron de la mano mientras esperan el llamado para recibir su dosis correspondiente.

La imagen no tardó en circular por las redes sociales. “Esta pareja esperando para vacunarse en Santa Fe, por favor me vuelvo loca. ¿Pero qué me van a hablar de amor?”, comentó la usuaria @MarceOzz.

A través de las redes sociales numerosos usuarios expresaron su admiración y no dudaron en calificar a la foto como “una postal de amor, esperanza y solidaridad”.

“¡Qué foto! Me hizo lagrimear”, “¡No hay distanciamiento social ni pandemia que pueda con el amor!”; “¡Eso es vida!”, fueron otros comentarios que acompañaron a la publicación.