En TikTok se viralizó un video protagonizado por un hombre. El sujeto sorprendió a miles de cibernautas con una insólita escena ocurrida en Tenerife, España. Las imágenes mostraron el entretenido momento difundido por Maria Padron, su hija de 25 años, en múltiples plataformas.

En el clip, compartido a través de la cuenta Mariapadron96, un padre de nombre Francisco Padron aparece en una inusual escena capturada por su hija mientras él simulaba tocar la guitarra ante la vista crédula de sus vecinos.

El astuto hombre sorprendió por su ingeniosa manera de fingir que sabía tocar el instrumento musical. La grabación captó el momento preciso en el que aparece sentado en su balcón mientras ‘interpreta’ un flamenco para todo su vecindario.

Sin embargo, lo más llamativo del video fue que la guitarra no estaba conectada al amplificador y que la música provenía de un celular para engañar a los espectadores.

“Talento no tiene, pero le sobra ingenio”, “Este hombre no controla el mundo porque no quiere”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En la mencionada cuenta de TikTok, este video obtuvo más de 30.000 ‘me gusta’ y cerca de 150.000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha impresionado a los cibernautas en las redes sociales.