Un héroe sin capa. Como de costumbre, Said Zárate salió a cumplir con su trabajo de recolector de basura en México. Él junto con su compañero recorren siempre diferentes calles; sin embargo, un día sus vidas cambiaron por completo al ser testigos de un accidente. Se trataba de un perro que había caído a un peligroso río y estaba atrapado sin poder salir. Fue entonces que decidieron salvarle la vida. Este hecho se compartió en YouTube y el rescatista se ganó la admiración de los usuarios.

El hombre pidió a su amigo estacionar el camión luego de la inesperada escena que llamó su atención cuando transitaban por una zona agrícola. “Vi algo moviéndose en el agua, seguí buscando, hasta que pude identificar que era un perro. Le dije a mi compañero que se detuviera”, comentó al medio The Dodo.

De inmediato, Said buscó un saco vacío con el objetivo de que el animal pueda sostenerse y así poder sacarlo del riachuelo. No obstante, el can se mostró débil y cansado, puesto que había estado luchando por mantenerse a flote durante un largo tiempo.

El trabajador nunca se rindió y estiró sus brazos para alcanzar al perro. Tras varios esfuerzos, logró retirarlo de las aguas sano y salvo. De pronto, este le dio un amoroso ‘abrazo’ como manera de agradecimiento tras rescatarlo del peligro.

Después de unos minutos, el can se marchó para estar al lado de sus verdaderos dueños. “Después de quedarse con nosotros por un momento, se fue alegremente a El hombre divulgó las imágenes de su valiente acción en su propia cuenta de YouTube y Facebook. En cuestión de horas, alcanzó más de 564.000 reproducciones y el clip se volvió tendencia. Incluso recibió una nota sorpresa de parte del propietario del animal. “Me envió un mensaje agradeciéndome por ayudar a su perro”, contó.