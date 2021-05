Un emotivo reencuentro se ha vuelto viral en YouTube. Se trata de una joven que vio fallecer a su perrita luego de varios años de vivir juntas. El dolor de ya no verla hizo que su novio le prepare una sorpresa que jamás imaginó: le llevó a casa al menor de las crías que tuvo la canina.

Este tierno hecho tuvo lugar en Carolina del Sur, Estados Unidos. Según señala el portal ViralHog, la protagonista de este video perdió a su perrita Karma hace unos meses. Años atrás, la canina dio a luz una camada de perros que, posteriormente, consiguieron hogar.

Sin embargo, su pareja planeó una sorpresa con el fin de ‘regresarle’ una pequeña parte de su querida amiga.

“Ella era la pieza más grande de mi corazón y todo lo que me queda de ella son fotos y recuerdos. Una mañana me desperté con una llamada de mi novio que me decía que saliera a buscar una sorpresa”, contó la mujer.

Según se muestra en las imágenes, que ya son virales, la muchacha sale de su casa y el joven la espera en la puerta de su camioneta con el teléfono en la mano, listo para grabar su reacción.

“Caminé hacia la camioneta y miré por el parabrisas. Vi a uno de los cachorros que Karma tuvo hace dos años. Este cachorro era muy especial porque era el más pequeño y yo le salvé la vida cuando nació. Me sentí abrumada por las emociones”, relató emocionada.

Abrazó al can y este pareció haberla reconocido, pues también se mostró amistoso con ella. Ele motivo episodio no tardó en volverse viral en varias partes del mundo y miles de cibernautas dejaron sentidos comentarios en la publicación de YouTube.