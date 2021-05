El contagioso tema “No sé” interpretado por el grupo Explosión de Iquitos no deja de ser tendencia en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde miles de usuarios siguen siendo parte del conocido challenge de baile. En esta ocasión, una mamá no dejó pasar la oportunidad y convenció a sus hijos de acompañarla en la coreografía.

Como es conocido, esta coreografía se volvió viral gracias al ‘Ingeniero Bailarín’, quien deslumbró con sus pasos de baile. Es por ello que, aprovechando la profesión de sus tres hijos, Roxana Valdivia decidió juntarlos para bailar todos juntos.

“Con mis tres hijitos ingenieros. Gracias, mis amores, los amo”, escribió la orgullosa madre en la descripción del video que ya cuenta con más de 17.000 ‘me gusta’ y otros miles de reproducciones en TikTok.

Como era de esperarse, este video llamó la atención de una gran cantidad de cibernautas y todos aprovecharon para ovacionar a la familia por animarse a realizar la coreografía, así como soltar alguna que otra broma con respecto al desempeño de los muchachos en el baile.

Pese al vínculo que se ha generado en las redes sociales entre la profesión de ingeniería y el tema de cumbia, no ha sido del agrado de muchos. No obstante, hay quienes toman con bastante humor las coincidencias y no tienen reparos en moverse acompañados de esta canción.