Un fiel compañero. A través de Facebook se compartieron unas fotografías que mostraron una conmovedora historia que tocó el corazón de los usuarios. Hace unos años, el novio de Candia Merchant decidió sorprenderla con un perro que adoptó de un hogar donde sufría constantes abusos. Desde ese instante, ellos junto a sus tres hijos se encariñaron con su nueva mascota, la cual siempre estaba a su lado para protegerlos.

El can de raza pitbull fue bautizado con el nombre de Charlie. Además, este formó un vínculo especial con uno de los menores. Incluso le demostró su amor incondicional al ayudarlo cuando vivió un complicado momento tras padecer un accidente.

Todo comenzó cuando el animal observaba al hijo de su dueña desde la ventana, debido a que él salió a su cobertizo para buscar una caña de pescar y suministros. De pronto, notó que había sido picado por un avispón. Fue entonces que comenzó a ladrar fuerte para alertar a sus familiares.

“No vimos que le picaran, pero (Charlie) empezó a correr de un lado a otro por el suelo presa del pánico, ladrando a la ventana, temblando, y pudimos decir que había una razón, ya que Charlie no ladra tanto. Charlie sabía que Donny estaba en problemas. Charlie nunca había actuado así antes, sintió que (Donald) estaba en problemas y no se detendría hasta que nos dimos cuenta y salimos a ver”, comentó Candia al medio The Dodo.

La mujer hizo caso a la acción de su ‘engreído’ de cuatro patas, sin imaginar que sería testigo de la impactante escena. De inmediato, corrió para auxiliar a su hijo de 14 años quien era alérgico a las picaduras, como ella. Por esta razón, le dio su medicamento y después lo trasladó a una clínica para que lo puedan atender.

Felizmente, solo quedó un susto gracias a la rápida acción de su can que decidió cuidar el adolescente. “Luego de que picaran a mi hijo, Charlie se negó a irse de su lado durante casi dos semanas. Se acostaba sobre él, se sentaba sobre él y lo seguía a todas partes, incluso al baño. Si Charlie cree que alguno de nosotros está herido o incluso fuera de su vista, no se detendrá hasta que pueda ir a investigar por sí mismo”, manifestó Merchant.

La familia está agradecida por la valiente labor de su querida mascota. Por otro lado, las imágenes de su caso se divulgaron en Facebook y otras redes sociales. Ahí, alcanzaron miles de reacciones que los volvieron tendencia en cuestión de horas.