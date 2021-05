Un video publicado por un joven se hizo viral inmediatamente en TikTok tras jugarle una broma a su madre, a quien prometió que la llevaría a ver a Chayanne, uno de sus cantantes preferidos.

La mujer tuvo una reacción de terror al enterarse que todo se trataba de una tomadura de pelo de su hijo y que la llevaría a vacunarse contra la COVID-19. El muchacho de nacionalidad mexicana llevaba a su progenitora en el auto y ella le preguntaba por dónde era la entrada para el gran concierto.

“¿Esta es la fila para ver a Chayanne?”, se le oyó decir a la madre. Un poco desconfiada, le insistió al joven, quien le contestó que sí y que se vía mucha gente porque el puertorriqueño era una “celebridad”.

Segundos más tarde, el joven le confesó la verdad a la mujer. “Mamá, ¿qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”. Luego de oír la confesión de su vástago, ella se molestó y le respondió: “Por eso me trajiste aquí. A mí no me gusta eso”.

“Ya relájate. Mira, vas a tener más posibilidad de verlo ya vacunada”, continuó. En tanto, la madre replicó: “Ya se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras”.

El muchacho le recodó a la mamá que no le gustaba que lo vacunaran cuando era chiquito, pero que igual lo llevaban al centro de salud.

“Es por tu bien, tú me engañabas. Yo aprendí de ti, tú así me criaste”, expresó. Sin duda, el momento ha generado infinidad de reacciones en TikTok, en su mayoría para señalar la ingeniosa idea de este joven.