Usuarios de TikTok alrededor del mundo han quedado cautivados al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Estas imágenes revelan la graciosa actitud que tuvo un perro al darse cuenta de que su pelota quedó ‘atrapada’ en la mano de su dueño dormido.

El amo de este can estuvo jugando con la mascota, pero en un momento se quedó dormido mientras veía la televisión. No se dio cuenta, pero se recostó sosteniendo el juguete favorito de su perro, por lo que ya no pudo lanzarlo y este no sabía qué hacer al respecto.

Otro familiar se percató del hecho y grabó al perrito mientras se acercaba sigilosamente a la mano de su dueño, observando su pelota ‘atrapada’, sin saber cómo recuperarla.

Las imágenes fueron difundidas en TikTok y no tardaron en volverse tendencia en esta y otras redes sociales. “Seguro está esperando a que se despierte para que se la lance”, “Está aguardando el momento preciso o tal vez busca la manera de quitársela sin que se dé cuenta”, dijeron algunos usuarios sobre video que ha causado la risa de miles en la red.