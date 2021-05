Un pequeño travieso. Una joven quería aprovechar su tiempo libre para tomar una siesta hasta tarde. Sin embargo, jamás imaginó que su querida mascota iba arruinar sus planes al hacer todo lo posible para despertarla de la cama. Este gracioso hecho se compartió en TikTok, donde causó asombro en los usuarios.

Aquel día, el can se levantó a la misma hora de siempre y fue a buscar a su propietaria hasta su habitación. De pronto, se percató que ella aun estaba acostada. Por esta razón, subió para llamar su atención al estar a su lado.

Entretanto, la chica notó la presencia de su ‘engreído’ y decidió cubrirse todo el cuerpo con su frazada para evitar que la interrumpa. Pero esta acción disgustó al animal, por lo que estiró su pata delantera en varias oportunidades para moverla. Por otro lado, un familiar descubrió esta escena que no dudó en grabarlo con su celular.

Pese a los esfuerzos del can, no consiguió su objetivo y se rindió. Al final, solo le quedó acomodarse junto a la muchacha en su cama. Por otro lado, un familiar descubrió esta escena que no dudó en grabarlo con su celular.

Las imágenes se volvieron tendencia en TikTok, donde alcanzaron más de 5.000 reproducciones. Además, muchas personas se sintieron identificadas y contaron sus propias experiencias con sus animales al compararlo con el comportamiento que tuvo el inquieto perro.