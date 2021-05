A través de Facebook, se ha vuelto viral la tierna historia protagonizada por Marjory, una anciana de 96 años, quien perdió a su perro antes de la cuarentena y ha encontrado en Jack, su nueva mascota, al amigo fiel que la acompañará en casa.

El can, de una avanzada edad, también había perdido a su cuidador, por lo que la mujer decidió adoptarlo. Marjori conoció la historia de Jack, un perro de 17 años, a través de Dogs Trust y de inmediato supo que sería el compañero ideal.

“He tenido perros la mayor parte de mi vida, así que cuando vi a Jack en el sitio web, supe de inmediato que él era el indicado para mí. Cuando me enteré de la edad de Jack, me sentí aún más decidido a darle un hogar porque no podía soportar la idea de que pasara el resto de su vida viviendo en perreras”, comentó la mujer.

Facebook viral: mujer de 96 años adopta a perro anciano para que le haga compañía en casa

Es así que ambos se convirtieron en ‘mejores amigos’ y ahora comparten paseos a diario. Asimismo, la mujer animó a más personas a adoptar perros ancianos, pues son bastante cariñosos y suelen disfrutar la tranquilidad y el descanso.