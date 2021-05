A menudo, los perros, al igual que los humanos, tienen ciertos artículos que se convierten en sus preferidos y muy pocas veces quieren compartirlos. Un hecho similar sucedió con una mascota y el bebé de su dueña, cuyas imágenes divirtieron a miles de usuarios en TikTok.

En escena aparecieron un perro y un niño de aproximadamente 1 año, quien vio en un sabueso de peluche una manera de entretenerse. El pequeño se acostó sobre el muñeco de felpa al sentirlo muy cómodo.

No obstante, la mascota de la casa se acercó para quitárselo. Tras jalarlo de una pata, el travieso perrito arrastró al peluche hasta su cama y le arrebató al menor su más preciado tesoro.

Al parecer, el canino no quería ser molestado por el pequeño y se apartó de su lado para evitar que lo vuelvan a despojar de sus pertenencias. El clip ha sacado miles de carcajadas de los usuarios en TikTok por el comportamiento del can al no querer prestar sus objetos de diversión.

“Los hermanos peleando por el mismo juguete”, “Humano no toques ese perrito que es mío”, “El perro diciendo: ‘Ese es mi juguete. Dámelo’”, “El perro de la casa soy yo y todo lo que hay aquí me pertenece”, fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.