Un pequeño engreído. Luego de varios meses de hacer teletrabajo, Vickie Richards Shelton debía retornar a su centro laboral ante la disminución de las restricciones por la COVID-19. Sin embargo, esta idea no fue del agrado de su perro que aprovechó su ausencia para cometer una travesura. Este curioso hecho se compartió en Facebook, donde dejó sorprendidos a los usuarios.

El pequeño can de raza pitbull, se había acostumbrado a estar con su dueña todos los días. Por esta razón, no quería separarse de su lado. Ambos siempre han estado unidos, desde el momento en que ella lo rescató de la calle. “Lo encontré en una caja de cartón que alguien había tirado cuando tenía alrededor de 4 semanas. Soy una ávida amante de los animales. Cuando vi que la caja se movía un poco, fui, miré y pensé que alguien lo había abandonado. No podía dejar de aceptarlo en ese momento”, expresó la mujer al medio The Dodo.

La mujer dejó a su mascota en la sala para evitar que cometa travesuras junto a sus otros animales durante su ausencia, pero su plan no tuvo éxito. Foto: Vickie Richards Shelton/ Facebook

Vickie preparó a sus queridas mascotas antes de irse de su vivienda para cumplir con su trabajo. Por ello, colocó a cada uno en sus propias habitaciones para impedir que hagan travesuras. Fue entonces que el perro bautizado con el nombre de Bo, se acomodó en la sala.

El perro mordió y arañó una parte del mueble durante la ausencia de su cuidadora, debido a que no le gustaba la idea de separarse de su lado. Foto: Vickie Richards Shelton/ Facebook

Después de varias horas, ella regresó para pasar tiempo con sus ‘engreídos’. Grande fue su asombro al percatarse que el salón estaba destrozado. “Entré, y él se sentó en medio de eso como: ‘Mira lo que hice por ti, mamá’. Pensé que me habían robado”, manifestó.

No era la primera vez que Bo hacía una travesura en casa, antes trató de escapar de su jaula y la destrozó por completo. Foto: Vickie Richards Shelton/ Facebook

Bo rompió parte del mueble a punta de mordidas, por lo que el relleno cubrió el piso. A consecuencia de este terrible hecho, la mujer comentó que no era la primera vez que este hacía una diablura. Puesto que, sufría de problemas de ansiedad y llevaba un tratamiento para poder controlarlo.

Las imágenes de este caso se divulgaron en la propia cuenta de Richards Shelton en Facebook. En cuestión de horas, alcanzó miles de reacciones que lo volvieron tendencia rápidamente. Además, varias personas se sintieron identificadas y contaron sus propias anécdotas junto a sus animales.