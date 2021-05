Un estremecedor video compartido en TikTok ha tocado el corazón de miles de cibernautas alrededor del mundo. Se trata de un perro callejero que halló un hogar, pero el miedo de haber vivido en las calles, no le permitía dormir tranquilo.

Megan Quiroz, la joven que adoptó a este perrito, se percató de un inusual comportamiento en su nueva mascota. Este estaba en un rincón de la casa, abrigado con una manta y con evidente sueño.

Pese a que podía recostarse y dormir, el can se mantenía sentado y haciendo un esfuerzo por quedarse alerta. Su nueva dueña notó que el perrito aún estaba asustado —tal vez, porque a lo largo de su vida tuvo que ir merodeando por distintos lugares—, por lo que decidió grabarlo para dar a conocer esta y otras situaciones que deben afrontar los animales sin hogar.

“Cómo le explico que no tiene que aguantar el sueño, que ya no está en la calle y no tiene que estar alerta, que puede dormir tranquilo porque, por fin, tiene un hogar”, escribió la muchacha sobre las imágenes que han conmovido las redes sociales.

El clip, que fue compartido hace apenas un día, ha alcanzado más de un millón y medio de ‘me gusta’ en TikTok, y ya tiene miles de comentarios. Pese a que algunos no estuvieron de acuerdo con grabar al animal en dicha circunstancia, la dueña del perro aclaró que lo hizo para generar conciencia. “El video es para que vean cómo sufren los animalitos cuando los abandonan. Sí, le doy amor y lo abrazo hasta que duerma”, afirmó.