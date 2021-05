Un asombroso video compartido en Facebook sorprendió a más de un seguidor de las redes sociales tras captar el preciso instante en que cientos de delfines huían de la caza de una enorme ballena en el mar de Inglaterra.

En la grabación compartida por el medio Daily Mail se logró ver a la gran cantidad de marsopas huyendo despavoridas para no caer en las fauces del hambriento cetáceo. A los pocos segundos apareció en escena el mamífero marino que acechaba a los animales acuáticos, los cuales evadían formar parte de la gran lista de presas.

El impresionante clip ha logrado causar furor entre los usuarios de Facebook y otras redes sociales, quienes no han dudado en mostrar su impresión en los comentarios ante semejante espectáculo costero.

En algunos de los mensajes, los internautas mostraron su preocupación por los delfines, ya que esperaban que el enorme animal no logre cazar a ninguno, debido a que el video terminó antes de poder confirmar si logra alcanzar su objetivo o no.

“Así es la naturaleza. Si no cazas, no comes y mueres”, “Pobres delfines, son parte del círculo de la vida” y “Al final la ballena también es comida por los tiburones”, fueron algunas opiniones de los usuarios en la web.