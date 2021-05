En TikTok, se viralizó un video protagonizado por una gallina. El animal sorprendió a miles de cibernautas con una hilarante escena en una granja de México. Las imágenes mostraron el insólito momento difundido en múltiples plataformas.

En el clip, compartido a través de pets4allofficial, gracias a la dueña de la granja que grabó el momento, se puede apreciar al ave y dos perros protagonizando una pintoresca escena de conflicto.

La gallina sorprende por la inesperada forma de ‘proteger’ a sus tres polluelos de la posible amenaza de un perro, que aparentemente no tenía malas intenciones con las crías más allá de una inocente curiosidad propia de su especie. En la secuencia, se puede observar cómo el ave doméstico arremete contra el canino quien no duda en huir del lugar entre aullidos de dolor para evitar ser víctima de las garras de la madre. Luego se aprecia a otro can que andaba por la zona, a quien el ave ahuyenta inmediatamente. La grabación captó el instante preciso en el que la mujer es testigo de la insólita escena.

“Qué buena madre, solo quería cuidar a sus niños” y “Pobre perrito, solo pasaba por ahí y terminó golpeado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Aquí te compartimos el video viral que ha asombrado a los cibernautas en las redes sociales.