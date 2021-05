A través del canal El Kiwi de YouTube, se conoció la historia de Panchita, una gata que nació con un cromosoma extra, el cual no ha sido un obstáculo para desarrollarse y recibir los cariños de una familia amorosa.

Aunque su vida no ha sido fácil desde que nació, a los cuatro meses fue adoptada por una familia pese a las múltiples enfermedades que la aquejaban. No obstante, lo que llamó la atención de los seguidores de las redes sociales fue su tierno y particular rostro.

Según contó uno de sus cuidadores a El Kiwi, muchos han confundido el síndrome de Down con el mal genético que tiene Panchita. Los médicos atribuyen dicho trastorno solo a la especie humana.

La felina fue prescrita con trisomía cromosómica, es decir, un cromosoma adicional que le ocasionó varios males. A los dos años, le detectaron gingivitis, un mal que le impedía comer por el gran dolor que sentía, por lo que sus propietarios comenzaron a darle los alimentos molidos o líquidos.

Al no alimentarse adecuadamente, se le diagnosticó anemia. Sin embargo, con mucha paciencia lograron que superara esta debilidad.

Las publicaciones que han realizado sus propietarios han ayudado a otros animales debido que han motivado a las personas a no rechazar a sus mascotas por una enfermedad que los aqueje.