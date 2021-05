Unas espectaculares imágenes compartidas a través de TikTok han dejado asombrados a miles de usuarios por las extravagantes características de una habitación de hotel ubicada en la ciudad de Galena, Illinois, (Estados Unidos).

Se trata del Best Western, un hotel que se ha convertido en tendencia en redes sociales tras presentar su inusual y exótica habitación que incluye una cama redonda en forma de concha de mar, un pequeño acuario y gran cantidad de luces de neón.

La publicación dejó sorprendidos a varios internautas, quienes dijeron que no creían que pudiera existir dicho lugar y menos que se ofrezca para hospedarse.

“La próxima vez que estén en un Best Western de aspecto genérico, es posible que deseen preguntarles si tienen habitaciones temáticas secretas en el sótano”, escribió el usuario de TikTok @aprettycoolhotel que encontró y compartió un clip del lugar.

Según información brindada por Yahoo, la habitación en cuestión aparece en el sitio web de este hotel y no es el único cuarto temático disponible. El del video sería la “Pearl Under The Sea”, pero también hay una “Crystal Cave” y una sala romántica llamada “Heart’s Delight”.

Usuarios en redes sociales no tardaron en comentar la grandiosa decoración de la habitación que traslada a sus huéspedes hacia el fondo del mar. Incluso algunos sugirieron que un hotel de tales características debería abrir en sus respectivas ciudades.