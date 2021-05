En Facebook, una mujer contó la increíble historia de la que su perrita fue protagonista. Ella paseaba a su mascota como todos los días, cuando una pequeña le pidió permiso para acariciarla. Al preguntarle si sus papás estarían de acuerdo, la menor sorprendió con su respuesta.

Emily Beineman estaba corriendo con su perrita Blue durante la mañana del 19 de abril, cuando pasó por la puerta de una funeraria. Una niña se asomó de la puerta y le pidió permiso para acercarse a la canina.

“Sonreí y dije: ‘¡Claro! Siempre y cuando a tus padres no les importe’. La niña sonrió tímidamente y dijo: ‘Oh, mis padres no están aquí afuera. Mi mamá está adentro y mi papá falleció. Estamos en su funeral’”, manifestó esta mujer en su cuenta de Facebook, dejando a todos con sentimientos encontrados.

Efectivamente, la niña llamada Raelynn estaba en el velorio de su papá. En la publicación de Facebook, Emily sostuvo que su mascota reaccionó efusivamente después de culminar la conversación con la niña.

Luego del conmovedor episodio, nació una gran amistad entre ellas. Foto: Emily Beineman / Facebook

“Antes de que pudiese decir una palabra, Blue se acercó a ella y se sentó al frente suyo. La niña abrazó a Blue por el cuello y no la quería soltar. Los amigos y la familia de la niña se acercaron y, mientras miraba alrededor, no había alguna persona que no estuviese con lágrimas en los ojos”, continuó Emily.

En medio del duro momento que le tocó vivir a la pequeña, halló en la perrita un poco de consuelo y ternura. Luego de hacerse amigas, la familia invitó a Emily a acompañarlos un momento en el velorio y todo se convirtió en una emotiva escena que ha tocado el corazón de miles de personas en las redes sociales.

“Hoy estoy agradecida por muchas cosas, pero especialmente agradezco la oportunidad que nos dio la vida de conocer a esta pequeña en uno de los días más duros de su vida”, culminó la dueña de Blue.

Esta publicación no tardó en volverse viral y más de 67.000 cibernautas compartieron el escrito y adjuntaron emotivos comentarios. “Es increíble la paz que puede transmitir un animalito. Sin saberlo, estaba consolando a la niña y dándole un poco de alegría”, es uno de ellos.