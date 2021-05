Para los niños, tener una mascota significa contar con un ‘cómplice’ de travesuras. Es por ello que es cotidiano para muchas familias encontrar que sus hijos llevan animales callejeros a casa, con la intención de brindarles un hogar. En este video de TikTok se revela una tierna historia entre una niña y el perro que llevó a casa.

Tal como se aprecia en las imágenes compartidas por Gisell Cárdenas, ella acude hasta la puerta de su casa a ver qué ocurría, cuando se da con la sorpresa de ver a su pequeña hija quieta en la entrada, acompañada de un perro que encontró en la calle.

“Desde cuándo tenemos perro en la casa”, le dijo la mujer mientras grababa el comportamiento de la niña y el can. Ambos parecían esperar la aprobación de mamá para poder entrar a la sala y jugar libremente.

Pese a que no se supo si el can pudo quedarse o no con su ‘amiga’, las imágenes lograron conmover a miles de usuarios en TikTok. Muchos dejaron comentarios en los que piden a la mamá que le dé una oportunidad al can de tener una familia.