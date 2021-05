No todos los animales gozan de una familia amorosa que les brinde los cuidados necesarios para mantenerlos bien de salud. Algunos incluso son abandonados por tener una edad avanzada o por mudarse a otra ciudad, como sucedió con una tierna mascota cuya historia se convirtió en viral en YouTube.

Este es el caso de un perro que fue hallado por unos rescatistas en pésimas condiciones de salud. Según contaron al canal El Kiwi, los propietarios se mudaron a otro departamento, pero dejaron al animal encerrado sin ninguna opción de escapar.

El canino tenía un ojo lastimado, pero lo que más llamó la atención de los rescatistas es que no tenía comida y el agua de su cuenco estaba completamente invadida de hongos. No obstante, el sabueso no paraba de ladrar por lo que los vecinos llamaron a los solidarios hombres para que acudieran en su búsqueda.

Al momento de ser liberado, el sabueso, como signo de agradecimiento, se lanzó a los brazos de uno de sus auxiliadores. Este comportamiento conmovió los corazones de los seguidores de YouTube y otras redes sociales y muchos pidieron no abandonar a sus fieles compañeros porque no saben el gran daño que les causan.

Al ser trasladado a un refugio, el canino padecía de una severa desnutrición por los días que había pasado sin comer. Sin embargo, gracias a los cuidados el pequeño ahora se está recuperando y a la espera de una familia que le brinde ese amor que una vez se lo negaron.