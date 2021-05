Si has tenido o disfrutas de la compañía de un gato seguramente has podido notar que algunas veces tienen comportamientos que nos pueden parecer un poco raros, como fue el caso de este minino cuya actuación llamó la atención de miles de usuarios en TikTok.

Los felinos usualmente corren por toda la casa, intentan atrapar luces, sombras o persiguen su propia cola. Aunque a los humanos les parece raro, para estos pequeños es lo más natural del mundo.

No obstante, un hombre quedó muy sorprendido al oír el agudo ruido que hacía su adorada mascota al ver que acercaba su mano para hacerle una caricia. El gato de color gris comenzó a emitir los inusuales sonidos, por lo que el muchacho aprovechó la ocasión para grabar la divertida escena en video.

El clip no tardó en hacerse viral y hasta el momento ha acumulado más de 2,3 millones de visualizaciones y miles de mensajes.

“Que belleza de gato, me encantó”, “Eso pasa cuando el gato es árabe”, “El gato: Te dije que no me señales con el dedo y menos que quieras tocarme la cabeza”, “Ese michi tiene una alarma antisecuestros”, “NO entendí lo que dijo, pero estoy de acuerdo con sus argumentos”, “El gato: no me toques sin lavarte las manos”, fueron algunos comentarios que acompañaron a la publicación que se hizo muy popular en TikTok.