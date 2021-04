Un miembro especial de la familia. A través de TikTok, se compartió un video viral que cautivó a miles de usuarios. Una pareja de esposos había soñado por mucho tiempo tener una mascota en casa. Por ello, cuando sus hijas se mudaron a la universidad llegó a sus vidas un perro que bautizaron con el nombre de Ollie. Desde ese día, lo cuidaron y constantemente lo incluyen en las actividades familiares.

“A Ollie siempre lo han tratado como a un hijo más de mis padres. Siempre bromeamos diciendo que es su favorito”, comentó Alex, la hija mayor, al medio The Dodo. Durante la pandemia por la COVID-19, ella celebró su ceremonia de graduación en casa y su ‘engreído’ pudo estar presente en su día.

TikTok viral: familia incluye a su perro en las fotos de graduación de sus hijas

Fue entonces que sus padres le tomaron algunas fotografías para colgarlo en la pared. Sin embargo, se percataron que su can no tenía ninguna. Por esta razón, buscaron unos accesorios para hacerle una divertida sesión. “Es un perro labrador típico al que le encanta cargar cosas, así que estaba muy satisfecho de sí mismo cuando le dimos su propio diploma para que lo sostuviera para la foto. Después de una foto rápida con la cámara, recibió muchos elogios como de costumbre. Le quitamos el sombrero, pero no quiso devolver su diploma”, expresó la joven.

Alex regresó unos meses después, debido a que se mudó a la universidad. Grande fue su sorpresa al ver la imagen de su querida mascota junto a la de su hermana y la suya pegadas en un muro de su vivienda. “Me olvidé de la foto hasta que mi mamá y mi papá imprimieron mis propias fotos de graduación. Decidieron que no querían dejar a Ollie fuera y también imprimieron sus fotos sin decírmelo. Mi hermana y yo nos reímos mucho cuando vimos la foto de graduación de Ollie en la pared junto a la nuestra”, indicó.

Incluso se enteró que sus papás realizaron más copias de la instantánea de Ollie, con la intención de entregárselo a otros familiares. “Lo colgamos en la casa de mi abuela junto con todas las fotos de graduación de sus otros nietos. Ella pensó que era muy gracioso y le encanta. Ahora es su foto favorita y se la muestra a todo el que viene a verla”, manifestó la muchacha. Por otro lado, este tierno caso se divulgó en una cuenta de TikTok. Con más de 163.600 reproducciones, se volvió tendencia rápidamente.