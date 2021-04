Para miles de usuarios, los perros son como niños, y este video viral de YouTube lo demuestra, pues tiene como protagonistas a unos inquietos cachorros que aprovecharon la ausencia de su dueña para hacer travesuras. A continuación, sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles.

En los primeros minutos del video viral, que tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, se registró el momento en que uno de los cachorros hizo un hoyo en la tierra para huir del lugar donde su dueña lo había dejado fuera de su casa en Estados Unidos.

Resulta que el animal terminó por embarrado de lodo. Al descubrir todo el desorden de su mascota, la dueña no dejó pasar este momento y grabó la particular reacción que tuvo el can al ser descubierto.

Los cibernautas, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, se divirtieron al ver el curioso video que ha sido compartido en el canal BVIRAL de YouTube.