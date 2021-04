Una nueva vida. Un perrito bautizado con el nombre de Arafa se convirtió en el protagonista principal de un video viral que se compartió en YouTube. Todo comenzó cuando un hombre identificado como Ahmed Embaby, un voluntario del refugio Furever Rescue Foster, lo rescató al encontrarlo solo en las calles del Cairo, en Egipto. Fue entonces que se percató que sufría de una discapacidad, por ello, decidió ayudarlo y no imaginó que desde ese instante el animal le iba a brindar todo su amor como agradecimiento.

El can había pasado por momentos difíciles durante mucho tiempo. Por esta razón, se sintió emocionado cuando recibió el apoyo de su ‘salvador’ tras llevarlo hasta el albergue para que lo puedan cuidar. Ambos se volvieron inseparables y demostraron que tenían un vínculo especial. “Arafa es mi guardián ciego y me sigue todo el día”, comentó el muchacho al medio The Dodo.

Arafa y su rescatista han creado un vínculo especial y siempre se demuestran su cariño. Foto: Ahmed Embaby/ Facebook

Como un acto de cariño, el perro siempre se dirige a la puerta del refugio cuando escucha la voz de su ‘mejor amigo’ por las mañanas. Aunque su condición no le permite ver, esto no es impedimento para ofrecerle una afectuosa bienvenida a diario, tal como se observa en las imágenes de YouTube.

Lamentablemente, Arafa no podrá recuperar la vista. No obstante, vive feliz acompañado de otros perros que tuvieron una oportunidad al ser rescatados. “Lo está haciendo muy bien. Ni siquiera puedo comenzar a describir la alegría que siento cuando vemos que nuestros perros rescatados mejoran”, expresó Embaby.

Ahora, el can espera ser adoptado por una familia que lo proteja. Por otro lado, esta emotiva historia se divulgó en una página de YouTube y Facebook. En cuestión de horas, alcanzó más de 29.000 reproducciones, que lo volvieron tendencia.