La actitud de algunos perros sin hogar que merodean en las calles puede llegar a conmover a miles de personas. En esta ocasión, un can fue captado mientras aprovechaba la luz roja para ir donde un repartidor de delivery y ‘pedirle’ que lo acaricie. El video ya es viral en Facebook.

Las sentimentales imágenes fueron grabadas desde Sao Paulo, Brasil por una conductora que estaba detrás del muchacho en moto. En ellas se puede observar cómo el perrito se acerca hacia el joven y se coloca a su lado, colocando su cabeza muy cerca de él.

El trabajador no dudó en darle muestras de afecto y comenzó a acariciar al perrito. El can, por su parte, se notaba satisfecho con no ser ignorado. Lamentablemente, el semáforo en rojo duró unos cuantos segundos, por lo que el motorizado tuvo que continuar su camino, abandonando al perrito.

Detrás de ellos, la mujer capturaba este tierno momento y se pudo observar cómo el animal regresa a la acera, tal vez con la intención de esperar a otro humano que quiera darle cariño.

Luego de compartir estas imágenes en Facebook, los cibernautas de esta y otras plataformas no tardaron en reaccionar con emotivos comentarios. Muchos de ellos apelaron al buen corazón de los transeúntes para no ignorar a aquellos animales que viven en las calles.