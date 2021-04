La mayoría de niños le tiene miedo a las vacunas debido a los inyectables; sin embargo, algunos adultos también pueden experimentar ese pavor. La escena quedó registrada en video en una jornada de vacunación contra la COVID-19. El metraje se volvió viral en redes sociales.

El camarógrafo de un canal chileno se centró en un hombre que reaccionaba muy nervioso al momento de inocularse: se tapaba la cara mientras la enfermera le indicaba que recibiría la vacuna.

De un momento a otro, el sujeto se destapó el brazo, gritó y se alejó del personal de salud. “Relájese, por favor”, le solicitó la enfermera quien era la encargada de aplicar la vacuna.

“Estamos observando a una persona que se está vacunando y le ha costado harto, pero es la excepción. Yo, que soy exagerada, no sentí tanto dolor en la primera dosis”, dijo una de las presentadoras del programa chileno.

El clip compartido en redes sociales generó comentarios de usuarios que se solidarizaron con el hombre. “Hay gente que se ríe de este tipo de fobias o dicen ‘pero si no duele’. Pero no se trata del dolor. Las fobias son incontrolables y no hay nada que hacer” , escribió una cibernauta.

Se trataría de un caso de tripanofobia, que consiste en el miedo irracional a las inyecciones.