Un simpático perro se ha convertido en el protagonista de un reciente video viral subido a Facebook. El can fue grabado por su dueño mientras mostraba un aparente gusto por el rock. Al ritmo de un clásico tema de Queen, el can lanzó unos aullidos que parecían acompañar la canción.

Gracias al portal Rumble Viral, estas imágenes han sido vistas por más de 130.000 usuarios de Facebook y otras redes sociales, acumulando otros cientos de comentarios.

Según se aprecia en estas imágenes, el perro llamado Henry no estaba junto a su dueño, mientras él reproducía el videoclip de “We will rock you” en el televisor de su sala. Segundos después de haber comenzado la canción, el can sale de su escondite y corre a ver la pantalla.

Como si se supiera la letra, comenzó a replicar el sonido y con unos singulares aullidos parecía acompañar la icónica canción de la banda británica. Este hecho no pasó desapercibido en las redes sociales y rápidamente se ha convertido en uno de los videos más populares de la plataforma.