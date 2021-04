El inesperado comportamiento de un perrito ha llamado la atención de miles de usuarios en Facebook. ¿Qué pasó? Su dueño lo llevó a dar un paseo y quiso medir su reacción al soltar su correa. Grande fue su sorpresa al ver que a su mascota le importó muy poco su ausencia.

En las imágenes divulgadas en Facebook se ve cómo un muchacho graba a su mascota de espaldas, mientras dan un paseo por la calle. En el texto explica que soltó su correa para ver si se daba cuenta de que lo estaba ‘abandonando’.

Cuando lo hizo, el perrito siguió su camino sin darse cuenta de que su dueño ya no estaba tirando de su correa. Lejos de preguntarse qué pasaba, no detuvo su paseo y, por el contrario, continuó avanzando, mientras su dueño se quedaba anonadado al ver que no le prestaba atención.

Luego de publicar esta graciosa experiencia, miles de cibernautas comenzaron a reaccionar y dejaron cientos de emotivos comentarios en la publicación. Además, no pasó mucho tiempo para que estas imágenes acumulen miles de reproducciones y se conviertan las más vistas de la red.