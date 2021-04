Un niño se ha vuelto popular en las redes sociales por la singular aparición que hizo durante las clases virtuales de su hermana mayor. Las imágenes del video viral de TikTok registró el momento en que el pequeño se colocó frente a la cámara y comenzó a hablar con las personas conectadas.

La conexión virtual se ha convertido en un factor esencial durante la pandemia del coronavirus. En más de una oportunidad se han viralizado escenas inesperadas de los usuarios que por error dejan su cámara encendida. Tal es el caso de una joven en este video viral.

Tal como se puede ver en los primeros segundos del video viral de TikTok, que tiene más de un millón de reproducciones, en las imágenes apareció un niño, quien intentó hacerse pasar por su hermana.

Los conectados en la clase virtual preguntaron por Gabriela, pero quien respondió fue su hermano menor. “Gabriela está en el baño de mis hermanas, ahorita viene”, “Y yo me voy ya porque no quiero que me descubra”, dijo el pequeño.

Miles de usuarios de TikTok se divirtieron al ver la tierna aparición del niño. Otros cibernautas recordaron las travesuras de sus hermanos en plena conexión virtual. Aquí te compartimos el video viral para que puedas apreciarlo.