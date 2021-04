Los conejos y las gallinas son animales de granja que generan ternura y muchas ganas de comprar uno para criar en casa. Sin embargo, unas imágenes compartidas en TikTok demostraron que mantener a estos dos pequeños juntos puede significar correr algunos riesgos.

Las escenas publicadas por la usuaria @yuseimarcoguzman mostraron el preciso instante en que estas criaturas protagonizaron una inusual batalla en el corral, pues al parecer, ninguno quería que el otro invadiera su espacio.

Como se logra ver en el video que no tardó en volverse viral en redes sociales, el iracundo roedor salta en varias oportunidades encima del ave con el propósito de que se vaya del lugar. No obstante, la obstinada gallina no ‘da su ala a torcer’ y se le enfrenta a sin ningún problema.

Usuarios en TikTok no pararon de reír y otros de asombrarse por la tenaz pelea en la que se vieron involucrados ambos animales de granja. Algunos incluso compararon al conejo con un pequeño karateca o con los dibujos animados de Looney Tunes.

“Entrenando al gallo para la próxima pelea”, “Esos son Bugs Bunny versus el gallo Claudio”, “Ese conejo tiene calle”, “Están compitiendo por saber quién irá primero a la cazuela”, fueron algunos mensajes que compartieron en la publicación de redes sociales.