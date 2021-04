Un video viral de Facebook registró el momento en que un perro y un gato se conocieron. Una mujer de Estados Unidos registró la escena de sus mascotas en su primer encuentro. A continuación, conoce la historia de los animales domésticos.

Tal como se puede ver en los primeros segundos del video viral de Facebook, el perro se acercó al felino e intentó jugar con el peludo minino como si este fuera su compañero de años.

A pesar de no ser de la misma especie, los animales han demostrado tener una conexión muy particular. La dueña no dejó pasar este momento y registró con su teléfono la curiosa escena de sus mascotas.

En esta nota te compartimos el video viral de Facebook que se ha viralizado en países como México, Estados Unidos y España.