Gracias a Facebook, un perrito llamado Tofu se ha vuelto viral y ha tocado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales. Este can fue captado mientras jugaba por primera vez en una playa y su emoción contagió a todos.

Ashleigh MacPherson adoptó a un par de cachorros de un refugio y jamás imaginó que uno de ellos se convertiría en la alegría de su hogar y de su vida. Según señala el portal The Dodo, Tofu tiene un gusto particular por visitar el mar, pues, desde la primera que vez que fue, no deja de comportarse con entusiasmo cada vez que lo vuelven a llevar.

Luego de adaptarlos a su hogar, Ashleigh decidió darles un paseo por la playa, ya que nunca la habían visitado. Cuando Tofu sintió el agua en sus patas, mostró una gran emoción. Comenzó a dar brincos y mover la cola mientras su dueña se animó a tomarle varias fotografías.

Tofu es el perro más feliz cuando visita la playa. Foto: Ashleigh MacPherson / Facebook

“Cada vez que Tofu se emociona por algo hace todo un espectáculo”, comentó la joven propietaria de la mascota. Además, contó que aquella vez, muchas personas volteaban a ver cómo Tofu disfrutaba de su estadía en la plata.

El particular comportamiento de Tofu se volvió viral en Facebook y miles de usuarios dejaron conmovedores comentarios en la publicación. “Qué hermoso que haya conocido la playa. Es un lugar hermoso y ellos saben disfrutar de lo más simple de la vida”, escribió une emocionado cibernauta.