En YouTube se volvió viral un video donde una gata adopta desinteresadamente a cinco felinos, encontrados en la calle por su dueña, y los trata como si fueran suyos. Las imágenes muestran el gesto de la minina con los cachorros.

Según el canal Caters clips, Mushu, una gata siamesa Lynx Point de nueve meses, tuvo un gesto que conmovió en las redes al acoger a los animales abandonados. En el clip se observa cómo la gata recoge a los gatitos de la canasta y los coloca con delicadeza en su espacio designado para dormir.

Xiomara Arnold, cuidadora de animales y dueña de Mushu, comentó que la gata ya tenía sus propios cachorros, pero no tuvo reparo en incluir a los felinos rescatados dentro de su camada. Las tomas muestran una actitud que no la sorprendió y no dudó en captarlo en video para compartir el ejemplo en redes.

“No tenía ninguna duda de que acogería a los gatitos abandonados por el corazón tan generoso que tiene”, comentó su dueña.

A través de esta nota te compartimos el video viral que ha sorprendido a los miles de usuarios de las redes sociales.