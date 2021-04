Unas imágenes compartidas en la plataforma de YouTube han dejado asombrados a miles de usuarios por la firmeza de una mamá gata para enfrentarse a tres perros que molestaban a su pequeño cachorro.

La grabación captada por la cámara de seguridad del establecimiento ubicado en la ciudad turca de Adana mostró al tierno minino rodeado por el trio de canes, los cuales representaban una grave amenaza para el pequeño.

De repente entró en escena la rabiosa madre que no dudó en jugarse la vida para salvar a su cría. El choque de fuerzas fue tan desigual, que no costó imaginar qué habría ocurrido si la madre no hubiera enfrentado a los sabuesos.

Bien fuera por la rabia desbocada del instinto maternal o por el dolor de los arañazos y mordiscos recibidos, el caso es que los perros se dieron a la fuga y la felina salió victoriosa del combate.

El encuentro de las mascotas tuvo lugar a finales de marzo, pero ha llamado la atención hasta convertirse en viral en redes sociales como YouTube.