En Youtube se viralizó un clip en el que una pareja protagoniza una divertida escena frente a su círculo más cercano. Las imágenes muestran que los amigos y familiares de los esposos pensaban que iban a asistir a una fiesta de revelación del sexo, pero no sabían que se trataba de una celebración sorpresa de trillizos.

Según informa el canal Caters Clips, Stephanie Norman, de Oklahoma, Estados Unidos, invitó a sus seres queridos más cercanos a una fiesta de revelación el 3 de abril. Ella y su esposo, TJ Norman, esperan trillizos para agosto de 2021.

En el video se puede apreciar cómo en la fiesta Stephanie abrió la gran caja en la que los invitados pensaban que habría un globo rosa o azul, pero en su lugar había un gran número 3 que confundió a todos.

“¿Por qué hay un número tres? Oh, no me digas, ¡son 3 bebés!”, comentaron los presentes.

Luego, el hombre procedió a revelar el sexo de los bebés: todas niñas. Finalmente, la pareja selló la reunión con un abrazo grupal con el resto de invitados para celebrar la noticia. A través de esta nota, te compartimos el vídeo viral que ha causado sorpresa a través de las redes sociales.