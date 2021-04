Miles de videos se publican a diario en redes sociales como TikTok y no tardan en hacerse viral por sus divertidos protagonistas. En esta ocasión, un perro sacó más de una sonrisa por su travieso comportamiento durante el cumpleaños de una niña.

El clip compartido por la usuaria @j0s.dt mostró una mascota que se encontraba parado mirando la fiesta infantil que le celebraban a su pequeña ama. No obstante, como en toda celebración, llegó el momento de romper la piñata.

Tras varios intentos, la niña no lograba alcanzar su objetivo. No obstante, el curioso perrito que estaba en el techo de la vivienda vio que el recipiente con regalos se movía de lado a lado, por lo que no dudó en atraparlo, llevárselo y dejar a la dueña del onomástico sin sus dulces.

El hecho despertó las carcajadas de los seguidores de la popular red social por el accionar del can que fue tras el colorido objeto. El clip no tardó en hacerse viral y logró miles de visualizaciones y cientos de comentarios.

“Eso pasa por no invitar al perro a la fiesta”, escribió un usuario. “Firulais sin tanto esfuerzo se ganó el premio”, “El perro robapiñatas”, Firulais buscado por fugar con una piñata”, “Ese perro no pierde la oportunidad de robarse el show”, continuaron otros cibernautas en TikTok.