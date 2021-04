Una conmovedora historia se ha vuelto viral en YouTube y otras redes sociales. Se trata de Misty, una gatita que, luego de perder a sus crías recién nacidas, encontró en otro minino huérfano una oportunidad para convertirse en su madre.

Esta gatita de tres años fue rescatada por Kathy Stankiewicz, una joven voluntaria de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals en Nevada, Estados Unidos. Cuando la encontró, la felina estaba embarazada, además de tener varias lesiones en sus patas.

Luego de recibir atención pudo dar a luz en el refugio. Desafortunadamente, Misty volvió a enfermar luego de darle vida a sus gatitos y estos no pudieron soportar la lejanía de su mamá. Todos fallecieron y Misty continuaba luchando por su vida.

A los pocos días, la rescatista encontró un gatito recién nacido en la calle y decidió llevarlo al albergue. Cuando Misty lo conoció, su instinto maternal afloró y lo ‘adoptó’ como suyo. “Ella lo aceptó como si fuera suyo. Se acercó y comenzó a acariciarlo”, contó Kathy en redes sociales.

La felina lo acogió bajo su protección y el minino bautizado como Sunny se ha ido acostumbrando poco a poco al ambiente del refugio y a la gatita que se convirtió en su nueva mamá.

La cuidadora de estos animales grabó algunos de los tiernos momentos que ambos compartieron y el video se volvió viral en YouTube y otras redes sociales. Miles de personas alrededor del mundo dejaron emotivos comentarios al conocer el entrañable lazo que nació en estos gatitos.