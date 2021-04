En YouTube se hizo viral un video por mostrar una singular escena. En la toma se observa cómo una pareja de enamorados se propone matrimonio al mismo tiempo sorprendiéndose el uno al otro. El momento icónico se desarrolló al oeste de Vancouver, Canadá.

Según información detallada por el Daily Mail, la situación fue protagonizada por Savi Nukala y Sharath Reddy. Por casualidad, ellos planearon la proposición para el mismo día luego de llevar una relación de más de dos años y medio. Incluso contactaron a la misma fotógrafa, Miranda Anderson, quien les ocultó a ambos este dato importante.

“Savi me contactó meses antes de la sesión y me dijo que tenía planeado proponerle matrimonio a su novio y contactó a mi empresa Remy June Events para organizar la proposición en un parque del oeste de Vancouver. Sin embargo, días después, Sarath también me contactó para el mismo trabajo. Estaba impactada”, declaró Miranda para Daily Mail.

La pareja, que había estado separada por seis meses debido a la pandemia por COVID-19, ocultó el propósito de la cita bajo la fachada de una simple sesión de fotos de enamorados. Finalmente, acabaron por comprometerse de la manera más inesperada posible. A través de esta nota, te compartimos el video viral que ha causado conmoción en las redes sociales.