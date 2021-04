En TikTok se ha vuelto viral un curioso video protagonizado por un travieso gatito. Mientras su dueña cepillaba su cabello frente al espejo, el minino la observó con detenimiento y trató de imitarla. Miles de usuarios alrededor del mundo quedaron cautivados con la escena.

Susan, la dueña de este gatito, grabó a su mascota mientras este mostraba sus ‘habilidades’. Ella se colocó frente a su espejo y cogió un cepillo para el cabello. Comenzó a desenredarlo mientras el minino la miraba.

Segundos después, el gato llamado Scout levantó sus patas delanteras e hizo lo mismo que su cuidadora, como si tuviese los mismos implementos. Trataba de cogerse la cabeza y ‘peinarse’, tal como lo hacía Susan.

Todo quedó registrado en un divertido video que llamó la atención de más de 98.000 usuarios de TikTok, quienes dejaron todo tipo de comentarios. Además, el clip fue compartido por varias páginas de virales, donde también se volvió tendencia.

“Esto es lo más lindo que he visto”, “Al final el gatito se dio cuenta que no tenía pelo. Qué tierno”, “Si mi gato me ve haciendo eso, se come mi cepillo”, escribieron algunos cibernautas en la publicación viral.