En Youtube se viralizó un video en el que una pareja proveniente del Estado de Illinois, Estados Unidos, a pocos meses de haber adquirido un inmueble, descubrieron un misterioso túnel en la parte inferior de la construcción.

Gary y Beth Machens compraron su vivienda en la ciudad de Alton y se mudaron en diciembre del 2020. Sin embargo, se sorprendieron cuando una parte de la acera se empezaba a desintegrar, por lo que Gary optó por repararla. Cuando el hombre retiró parte de los escombros, encontró una cubierta de piedra que tapaba la entrada a un túnel.

Esta misteriosa estructura subterránea, de 2,7 metros de alto y cerca de18 metros de profundidad, causó asombro en la pareja y evidenció una constitución antigua impropia de la época.

Ante ello, historiadores locales acudieron a la propiedad para investigar la procedencia de la estructura que aparentemente había sido implementada antes de la construcción del hogar.

Al ser consultado, Gary recordó que tres exalcaldes de la ciudad habitaron aquel inmueble en el pasado y consideró que quizá alguno de ellos podía tener pistas sobre los orígenes del misterioso túnel.

“La casa fue construida en 1890, el túnel se cree que data de 1840, por lo que estuvo aquí 50 años. ¿Para qué se usó? No lo sé. Tenemos mapas que se remontan a 1863 y esta casa no estaba allí. No había otra vivienda en este lugar”, comentó el propietario.

