Una misiva dirigida a los padres de familia de una escuela en España previo al inicio de los siempre complicados exámenes colegiales se ha vuelto viral entre miles de usuarios de internet quienes destacan en redes sociales la sensibilidad de su autor, Amalio Gutierrez, director del centro educativo que en seis párrafos invoca a los progenitores a tomar con calma las calificaciones de sus retoños.

La singular carta inicia con un tono conciliador del académico quien reconoce como comprensible la ansiedad de los papás por que sus hijos obtengan buenas calificaciones. Sin embargo, en el segundo párrafo, Gutierrez habla de las diversas habilidades de los estudiantes y que cada uno le brinda una importancia mayor o menor a las materias impartidas según sus intereses o preferencias.

“Entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta... cuya aptitud física es más importante que la química” escribe Amalio en las emotivas líneas que ya son referencia en el mundo cibernético.

La misiva continúa con un pedido del director, quien exhorta a los padres a no quitarle la dignidad ni la confianza en si mismo a los jóvenes estudiantes en caso obtengan calificaciones deficientes, al contrario, solicita que se les diga: “No pasa nada. ¡Es solo un examen!” asegurando que sus hijos están hechos para proyectos “mucho más importantes en la vida” y a su vez pide que se recalque el amor que sienten por ellos.

El viral cierra con una reflexión y la firma de Amalio Gutierrez: “Lo importante en la vida, no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene” escribe el docente español en la última parte del comunicado que según los usuarios de internet “todo padre debe leer” y que se ha vuelto tendencia en Twitter y Facebook.