Facebook viral: director envía emotiva carta a los padres antes de los exámenes de sus hijos

Un mensaje alentador. Durante el año escolar, muchos niños y adolescentes atraviesan por momentos de tensión cuando deben realizar sus exámenes para conseguir una buena calificación. Por esta razón, el director de un colegio en España pidió un inmenso favor a los padres a través de una carta que se compartió en Facebook. En ella, los motivó a que acompañen a sus hijos y dio algunas indicaciones que conmovieron a miles de usuarios.

Amalio Gutiérrez Álvarez, director de un centro de Educación Secundaria Obligatoria, aprovechó que se acercaba la semana de pruebas y firmó una nota dedicada a todas las familias. Después, se encargaron de enviarla a cada vivienda.

“Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien, es comprensible”, escribió en el inicio de su carta. El propósito del director era inspirar a los padres a que no juzguen a los alumnos en caso obtengan bajas puntuaciones, tal como lo resalta en los siguientes párrafos.

“Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada ¡Es solo un examen! Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes, dígale que lo ama que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en estos aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”, acotó Amalio Gutiérrez.

En cuestión de horas, este mensaje se volvió tendencia en Facebook y Twitter al obtener miles de reacciones. Sin embargo, ha generado controversia en las redes sociales. Hay personas que se muestran a favor del gesto realizado por el director, y otras que rechazan las palabras que se resaltan dentro de la nota.